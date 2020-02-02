Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что боксёр Георгий Кушиташвили сдаёт допинг-пробы каждую неделю. По его словам, ситуация выглядит странной.
Он отметил, что пробы ничего не показывали и, вероятнее всего, кто-то «затащил» спортсмена в неприятности. Мужчина вернулся со сборов только три дня назад,
Я думаю, с этим надо разобраться, потому что всё как-то странновато. Он еженедельно сдаёт тесты, они бы показали наркотики. Хотим разобраться в ситуации, но оступиться может каждый. А если это действительно так, будем требовать жёсткого наказания, — подчеркнул Кремлёв.
Он отметил, что представители федерации будут разбираться со случившимся в понедельник. В настоящий момент им известно о ситуации от коллег и журналистов.
Будем разбираться, но если это действительно так, мы наоборот благодарны росгвардейцам, всё правильно сделали. Мы их поддерживаем, мы против таких действий [спортсменов], — заключил он.
Ранее появилось видео задержания боксёра. На кадрах видно, как Кушиташвили и его приятеля Овика Оганисяна выводят из подъезда дома на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, молодые люди искали там закладку с наркотиком, отмечал NEWS.ru.
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