https://static.news.ru/photo/f08b29c2-45ca-11ea-a4d6-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что боксёр Георгий Кушиташвили сдаёт допинг-пробы каждую неделю. По его словам, ситуация выглядит странной.

Он отметил, что пробы ничего не показывали и, вероятнее всего, кто-то «затащил» спортсмена в неприятности. Мужчина вернулся со сборов только три дня назад, передаёт «360».

Я думаю, с этим надо разобраться, потому что всё как-то странновато. Он еженедельно сдаёт тесты, они бы показали наркотики. Хотим разобраться в ситуации, но оступиться может каждый. А если это действительно так, будем требовать жёсткого наказания, — подчеркнул Кремлёв.

Он отметил, что представители федерации будут разбираться со случившимся в понедельник. В настоящий момент им известно о ситуации от коллег и журналистов.

Будем разбираться, но если это действительно так, мы наоборот благодарны росгвардейцам, всё правильно сделали. Мы их поддерживаем, мы против таких действий [спортсменов], — заключил он.

Ранее появилось видео задержания боксёра. На кадрах видно, как Кушиташвили и его приятеля Овика Оганисяна выводят из подъезда дома на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, молодые люди искали там закладку с наркотиком, отмечал NEWS.ru.