В Евпатории мать задушила девятилетнего сына

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Главк СКР по республике Крым возбудил уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Евпатории, подозреваемой в убийстве своего малолетнего сына.

Инцидент произошёл 14 января. По данным следствия, женщина нанесла мальчику телесные повреждения. Скончался ребёнок от удушения.

К настоящему моменту сотрудниками ведомства проведён первоначальный этап следственных действий. Работа на месте преступления продолжается.

Мать ребёнка страдает психическим заболеванием, поэтому она помещена в медучреждение. Для установления её вменяемости на момент совершения преступления назначены соответствующие экспертизы, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что мать убила своего страдающего ДЦП сына за отказ делать уроки. Женщина захотела позаниматься с сыном, чтобы он получил хорошую оценку, но в результате поссорилась с ним. Когда она ударила ребёнка в грудь, тот начал задыхаться. Мать вызвала скорую помощь и пыталась сама спасти сына, пока ждала приезда медиков, но ей это не удалось.