В Евпатории мать задушила девятилетнего сына

Главк СКР по республике Крым возбудил уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Евпатории, подозреваемой в убийстве своего малолетнего сына.
Инцидент произошёл 14 января. По данным следствия, женщина нанесла мальчику телесные повреждения. Скончался ребёнок от удушения.
К настоящему моменту сотрудниками ведомства проведён первоначальный этап следственных действий. Работа на месте преступления продолжается.
Мать ребёнка страдает психическим заболеванием, поэтому она помещена в медучреждение. Для установления её вменяемости на момент совершения преступления назначены соответствующие экспертизы,
Ранее NEWS.ru писал, что мать убила своего страдающего ДЦП сына за отказ делать уроки. Женщина захотела позаниматься с сыном, чтобы он получил хорошую оценку, но в результате поссорилась с ним. Когда она ударила ребёнка в грудь, тот начал задыхаться. Мать вызвала скорую помощь и пыталась сама спасти сына, пока ждала приезда медиков, но ей это не удалось.