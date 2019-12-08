https://static.news.ru/photo/278ebb2a-19e6-11ea-8de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военнослужащие 8 декабря три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявили в Народной полиции ДНР.

С начала текущих суток противник три раза обстрелял территорию нашей республики, — цитирует РИА Новости представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики.

По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольной ДНР Горловке, выпустив по ней 10 мин и три гранаты. Кроме того, обстрелу из гранатомётов подвергся посёлок Александровка.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики обвинил украинских военных в минировании участка разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское. Наблюдатели силового ведомства ДНР зафиксировали инженерные работы по установке около 200 противотанковых мин ТМ-62 возле участка разведения и 70 мин непосредственно на самом участке. Представитель Народной милиции уточняет, что минирование проводит «командование вооружённых формирований Украины под прикрытием Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям».