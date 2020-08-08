В Дагестане мощный камнепад сошёл на трассу и попал на видео

https://static.news.ru/photo/9ebbef5e-d95f-11ea-a10e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Во время строительства автомобильной дороги в Цунтинском районе Дагестана с гор сошёл сильный камнепад. Этот момент удалось снять на видео людям, которое оказались поблизости.

На записи видно, как камни катятся с вершины, а потом поднимается вихрь пыли, после чего люди в панике убегают на безопасное расстояние.

Пострадавших, как сообщил телеканал «ГТРК Ставрополье», нет, а дорогу сейчас расчищают от обломков и камней, чтобы продолжить строительные работы.

В конце июля серия сильных камнепадов произошла в Кабардино-Балкарии. 25 июля спасатели эвакуировали двух туристов, пострадавших в результате камнепада на перевале Урал в Черекском районе на высоте 3600 метров. На следующий день во время очередного камнепада пострадал альпинист, которого пришлось спасать с привлечением коммерческого вертолёта Heliaction.

Спасатели эвакуировали альпиниста, получившего травму в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

Как писал NEWS.ru, ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал навестить молодожёнов в посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района, под которыми обрушился мост.