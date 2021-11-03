В Челябинской области обнаружили мёртвым полковника полиции

Заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Челябинской области полковника полиции Михаила Кузенкова нашли мёртвым в своём кабинете. Об этом сообщает URA.RU.

Как отметил источник издания, тело российского полковника нашли в кабинете его сослуживцы. Предварительной причиной смерти мог стать сердечный приступ. Другие подробности данного дела пока не раскрываются.

В жизни всё рядом... Получил грустную весть... Ушёл в мир иной... сослуживец! Достаточно молодой! Да уж, все рядом в этой жизни... — написал на своей странице в Facebook бывший глава Госнаркоконтроля по региону Евгений Савченко.

Ранее сообщалось, что в Сочи после гибели молодой сотрудницы полиции в ОВД Хостинского района Марии Клочковой возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. По данным пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю, тело 23-летней девушки было найдено утром 23 ноября в одном из служебных кабинетов. Погибшая занимала должность следователя отдела по расследованию преступлений. Предсмертной записки девушка не оставила.