В центре Москвы таксиста ранили ножом

https://static.news.ru/photo/ae5ab85e-32fc-11eb-8406-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы задержали мужчину, подозреваемого в нападении на таксиста.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 05:00 30 ноября таксист подобрал на Нижегородской улице пассажира. Почти сразу по неустановленным причинам мужчина ударил водителя в грудь ножом и сбежал. Таксист смог самостоятельно вызвать медиков и полицию.

За подозреваемым в нападении началась погоня по Третьему транспортному кольцу. Полицейские настигли 29-летнего мужчину в районе Автомобильного проезда, он сдался правоохранителям после того, как те произвели предупредительный выстрел в воздух.

По факту происшествия начата доследственная проверка, процессуальное решение примут по её результатам. Таксиста с ножевым ранением госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Оружейном переулке Москвы. 38-летний водитель не поделил парковочное место с таксистом и несколько раз выстрелил в своего оппонента в споре. Таксист получил ранения грудной клетки, его госпитализировали.