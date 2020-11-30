В центре Москвы таксиста ранили ножом

В центре Москвы задержали мужчину, подозреваемого в нападении на таксиста.
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За подозреваемым в нападении началась погоня по Третьему транспортному кольцу. Полицейские настигли 29-летнего мужчину в районе Автомобильного проезда, он сдался правоохранителям после того, как те произвели предупредительный выстрел в воздух.
По факту происшествия начата доследственная проверка, процессуальное решение примут по её результатам. Таксиста с ножевым ранением госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Оружейном переулке Москвы. 38-летний водитель не поделил парковочное место с таксистом и несколько раз выстрелил в своего оппонента в споре. Таксист получил ранения грудной клетки, его госпитализировали.