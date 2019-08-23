https://static.news.ru/photo/17701220-c59f-11e9-99c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

При реконструкции здания на территории бывшей ГЭС-2, расположенной в центре столицы, нашли ёмкость с ртутью. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

На крыше дома по адресу Болотная набережная, 15 были обнаружены две бутылки из-под шампанского. Одна из них разбита, сказал представитель служб РИА Новости .

Зафиксировано превышение ПДК паров ртути в радиусе трёх метров в 10 раз, — отметил он.

Место ЧП отгорожено. Генеральный подрядчик планирует провести демеркуризацию места разлива ртути. Соответствующие органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее News.ru писал, что рабочие, которые занимались реставрацией церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, обнаружили в подвале церкви выход ртути из стен фундамента.