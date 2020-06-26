В центре Глазго были ранены несколько человек в результате «инцидента»

https://static.news.ru/photo/054556a0-b7b1-11ea-930d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько человек получили ранения в результате «инцидента» в городе Глазго на территории Шотландии. Суть произошедшего пока не ясна, однако на улице Западного Джорджа скопилось несколько полицейских машин.

Запись с места происшествия сделала шотландская журналистка Линда Синклер. На кадрах видно, как на улице, на которой проводятся ремонтные работы, перекрыто движение. Также в объектив камеры сотрудницы BBC попало множество сотрудников местной полиции.

Местный муниципалитет уже заявил о перекрытии на улицах Западного Джорджа и Редфилда.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR — Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020

Полиция пока не сообщила о природе «инцидента». Однако очевидцы видели, как из одного из зданий выходит в сопровождении правоохранителей мужчина с поднятыми руками, передаёт BBC.

Как ранее писал NEWS.ru, федеральная и национальная полиция Канады (RCMP) сообщила, что во время 12-часового массового убийства людей на территории Новой Шотландии в Канаде погибли 13 человек, в том числе один полицейский. Ведомство не исключает, что ещё могут быть обнаружены жертвы стрельбы.