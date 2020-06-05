В Бурятии пациентам с коронавирусом запретили ходить в туалет

https://static.news.ru/photo/a83249f2-a71e-11ea-9d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Бурятии пациенты инфекционной больницы пожаловались, что их не пускают в туалет. Врачи предложили им справлять нужду в палатах. Об этом рассказал один из пациентов.

Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены вёдра для совершения дефекации и мочеиспускания, — цитирует его URA.RU.

При этом, как отметил больной, вёдра находятся рядом со столом, за которым пациенты обедают. Больничные условия пациент назвал «тюремными» Минздрав Бурятии пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники скорой помощи отказались приезжать на вызов к жительнице Санкт-Петербурга, сославшись на перегруженность больниц.

Она почувствовала недомогание 15 апреля и сначала собиралась отлежаться дома. На следующий день самочувствие ухудшилось и больная решила вызвать скорую помощь. Однако по телефону ей сказали, что принимают только пациентов с коронавирусом. В результате женщина умерла в своей квартире.