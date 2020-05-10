Происшествия

В Бурятии ограбили 92-летнего ветерана в День Победы

12:26, 10 мая 2020 84
Фото: Полиция Бурятии/vk.com

В Бурятии житель села Гремячинска отобрал у 92-летнего ветерана медаль и три тысячи рублей, подаренные администрацией района.

Инцидент произошёл в День Победы. По словам пострадавшего, к нему зашёл 52-летний знакомый и стал требовать деньги. Получив отказ, он забрал лежавшую на столе памятную медаль, которую ветеран только получил, и выбежал во двор. Пенсионер пошёл за ним, прося вернуть медаль и одновременно пытаясь спрятать деньги. Злоумышленник заметил купюры, отнял их, а самого ветерана повалил на землю.

Грабителя задержали в течение часа. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 161 УК «Грабёж», сообщается на сайте управления МВД России по республике.

Как писал NEWS.ru, ранее белгородские полицейские задержали мужчину, который трижды обокрал свою соседку — 94-летнюю труженицу тыла, вдову ветерана Великой Отечественной войны. В общей сложности он похитил у неё 80 тыс. рублей.

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