https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В бразильском городе Имбуйя был убит градоначальник.

Сообщается, что на Жуау Швамбаха было совершено покушение. преступник ожидал мэра на парковке у здания администрации города. Он сделал два выстрела, а после попытался покончить с собой. На данный момент правоохранительные органы устанавливают мотивы преступления.

Отмечается, что это уже третий случай убийства городского главы в Бразилии с начал декабря 2019 года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием и пистолетами.