В бразильском городе Имбуйя был убит градоначальник.
Сообщается, что на Жуау Швамбаха было совершено покушение. преступник ожидал мэра на парковке у здания администрации города. Он сделал два выстрела, а после попытался покончить с собой. На данный момент правоохранительные органы устанавливают мотивы преступления.
Отмечается, что это уже третий случай убийства городского главы в Бразилии с начал декабря 2019 года,
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием и пистолетами.
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