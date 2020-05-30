В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми

https://static.news.ru/photo/a4b1cf28-a287-11ea-b9d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали при падении сорвавшегося лифта в торговом центре Благовещенска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Отмечается, что инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре «Острова». Лифт с людьми сорвался.

В кабине было двое мужчин, на место прибыли спасатели, мужчин достали и передали медикам, — цитирует сообщение спасателей ТАСС.

Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве бармен одного из заведений в Хамовниках в пьяном состоянии упал в шахту лифта с 10-метровой высоты. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.