В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми

Два человека пострадали при падении сорвавшегося лифта в торговом центре Благовещенска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
Отмечается, что инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре «Острова». Лифт с людьми сорвался.
В кабине было двое мужчин, на место прибыли спасатели, мужчин достали и передали медикам, —
цитируетсообщение спасателей ТАСС.
Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве бармен одного из заведений в Хамовниках в пьяном состоянии упал в шахту лифта с 10-метровой высоты. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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