В Берлине сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина по подозрению в убийстве мужчины.
Инцидент произошёл в берлинском районе Моабит. Россиянин убил 40-летнего гражданина Грузии.
48-летний гражданин России был вчера временно задержан в районе совершения преступления, — говорится в сообщении прокуратуры столицы ФРГ, которое было опубликовано в Twitter.
У россиянина обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором он скрылся с места преступления. Судья выдал ордер на его арест.
#Tötungsdelikt in #Moabit Bei dem getöteten Mann handelt es sich um einen 40-jährigen Georgier. Die Tatwaffe und das mutmaßliche Fluchtfahrrad konnten sichergestellt werden. Ein 48-jähriger russischer Staatsangehöriger wurde gestern im Umfeld des Tatorts vorläufig festgenommen.
Как писал News.ru, в Армении подозревают россиянина в убийстве криминального авторитета Андраника Арутюняна, известного как Андик Массивский. Начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что убийство криминального авторитета было заказным. По подозрению в преступлении задержан 32-летний россиянин. Житель Еревана, который оказывал ему содействие, также пойман.