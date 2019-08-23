Фото: 7aktuell.de/MG/Global Look Press

В Берлине сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина по подозрению в убийстве мужчины.

Инцидент произошёл в берлинском районе Моабит. Россиянин убил 40-летнего гражданина Грузии.

48-летний гражданин России был вчера временно задержан в районе совершения преступления, — говорится в сообщении прокуратуры столицы ФРГ, которое было опубликовано в Twitter.

У россиянина обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором он скрылся с места преступления. Судья выдал ордер на его арест.

Как писал News.ru, в Армении подозревают россиянина в убийстве криминального авторитета Андраника Арутюняна, известного как Андик Массивский. Начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что убийство криминального авторитета было заказным. По подозрению в преступлении задержан 32-летний россиянин. Житель Еревана, который оказывал ему содействие, также пойман.

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