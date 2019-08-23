https://static.news.ru/photo/f0d6e58a-c69d-11e9-a84f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 7aktuell.de/MG/Global Look Press

В Берлине сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина по подозрению в убийстве мужчины.

Инцидент произошёл в берлинском районе Моабит. Россиянин убил 40-летнего гражданина Грузии.

48-летний гражданин России был вчера временно задержан в районе совершения преступления, — говорится в сообщении прокуратуры столицы ФРГ, которое было опубликовано в Twitter.

У россиянина обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором он скрылся с места преступления. Судья выдал ордер на его арест.

#Tötungsdelikt in #Moabit

Bei dem getöteten Mann handelt es sich um einen 40-jährigen Georgier. Die Tatwaffe und das mutmaßliche Fluchtfahrrad konnten sichergestellt werden. Ein 48-jähriger russischer Staatsangehöriger wurde gestern im Umfeld des Tatorts vorläufig festgenommen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 24 августа 2019 г.

Как писал News.ru, в Армении подозревают россиянина в убийстве криминального авторитета Андраника Арутюняна, известного как Андик Массивский. Начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что убийство криминального авторитета было заказным. По подозрению в преступлении задержан 32-летний россиянин. Житель Еревана, который оказывал ему содействие, также пойман.