https://static.news.ru/photo/e82ed778-c49d-11e9-afca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua/Global Look Press

В Армении подозревают россиянина в убийстве криминального авторитета Андраника Арутюняна, известного как Андик Массивский.

Как сообщили в полиции Еревана, Арутюнян был застрелен 2 июля во дворе района Нор-Норк на окраине Еревана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение и ношение оружия».

Начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что убийство криминального авторитета было заказным. По подозрению в преступлении задержан 32-летний россиянин. Житель Еревана, который оказывал ему содействие, также пойман, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в Подмосковье был задержан известный криминальный авторитет Олег Шишканов. По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи.