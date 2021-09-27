В Башкирии задержали неонацистов, готовивших теракт

В Башкирии сотрудники ФСБ предотвратили теракт, задержав в Уфе пятерых участников неонацистской группировки. У них изъяты взрывные устройства и холодное оружие. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Речь идёт о пятерых жителях Уфы 2001–2003 годов рождения. Предполагается, что они намеревались совершить теракт на одном из объектов правоохранительных органов.

Силовики провели обыски по местам жительства задержанных, а также в их тайнике. В результате были обнаружены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, взрывчатка и компоненты, а также инструкция для изготовления подобных устройств.

Кроме того, у задержанных нашли девять единиц холодного оружия, портреты главарей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическую атрибутику.

Подозреваемые задержаны. В отношении их возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта, незаконном изготовлении взрывных устройств и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч.1 ст.30, ч.1 ст.205, ст.205.3, ч.2 ст.223.1 УК РФ).

По версии следствия, организатором группировки является 19-летний местный житель, который вовлёк к её деятельность ещё четверых человек. Он распространял среди сообщников идеи неонацизма и обучал правилам обращения с оружием и навыкам изготовления взрывных устройств, сообщается на сайте СКР по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики задержали россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Они планировали теракты и вербовали других последователей в свою ячейку.