Происшествия

В Балтиморе прогремел взрыв

18:12, 10 августа 2020 33
Фото: Baltimore Firefighters IAFF/twitter.com

Как минимум один человек погиб в результате взрыва в Балтиморе (штат Мэриленд), следует из сообщения местной пожарной службы.

Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети. Один человек погиб на месте, — говорится в сообщении службы в Twitter.

В ходе спасательной операции из-под обломков удалось извлечь троих человек, медики оценивают их состояние как критическое. Известно, что под завалами по-прежнему находится ещё один человек — спасатели смогли установить с ним связь.

В настоящее время устанавливаются причины взрыва, продолжается спасательная операция.

Ранее NEWS.ru писал, что количество пострадавших при взрыве на АЗС в Волгограде возросло до 12.

Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе, на проспекте Ленина. К взрыву привело возгорание цистерны с газом.

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