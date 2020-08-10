В Балтиморе прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/7481b960-db1e-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Baltimore Firefighters IAFF/twitter.com

Как минимум один человек погиб в результате взрыва в Балтиморе (штат Мэриленд), следует из сообщения местной пожарной службы.

Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети. Один человек погиб на месте, — говорится в сообщении службы в Twitter.

(3) patients, all critical have been rescued by Firefighters. Special Rescue Operations units have arrived and are beginning to search and rescue the other patients.



(6) #BCFDEMS medic units have been called. Units from @BaltCoFire have been called to help.



@CitizenAppBALT https://t.co/GtmvfbRVYZ pic.twitter.com/5nJmHbFX6U — Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) August 10, 2020

В ходе спасательной операции из-под обломков удалось извлечь троих человек, медики оценивают их состояние как критическое. Известно, что под завалами по-прежнему находится ещё один человек — спасатели смогли установить с ним связь.

В настоящее время устанавливаются причины взрыва, продолжается спасательная операция.

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