В Балтиморе прогремел взрыв

В ходе спасательной операции из-под обломков удалось извлечь троих человек, медики оценивают их состояние как критическое. Известно, что под завалами по-прежнему находится ещё один человек — спасатели смогли установить с ним связь.
В настоящее время устанавливаются причины взрыва, продолжается спасательная операция.
Ранее NEWS.ru писал, что количество пострадавших при взрыве на АЗС в Волгограде возросло до 12.
Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе, на проспекте Ленина. К взрыву привело возгорание цистерны с газом.