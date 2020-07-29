В Балашихе нашли труп с огнестрельным ранением

https://static.news.ru/photo/55595bfa-d183-11ea-b7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы найдено в подмосковной Балашихе. Рядом с ним обнаружены предмет, похожий на пистолет, ксерокопия паспорта и предсмертная записка.

Сообщение в полицию поступило утром 28 июля от друга погибшего, который и нашёл тело. Как установили сотрудники правоохранительных органов, труп более суток пролежал неподалёку от лесополосы у перехода через МКАД в микрорайоне Абрамцево.

Погибшим оказался москвич 1965 года рождения. Сквозное огнестрельное ранение у него было обнаружено в районе висков. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента начата проверка, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы нашли мёртвой девушку 1994 года рождения. На её теле правоохранители обнаружили множественные телесные повреждения, в том числе в области головы. Убитая в августе должна была выйти замуж. По версии следствия, девушку мог избить её жених.