Готовящуюся к свадьбе девушку нашли убитой в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/d57424bc-cbfe-11ea-b324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодую девушку 1994 года рождения нашли мёртвой в центре Москвы. На её теле правоохранители обнаружили множественные телесные повреждения, в том числе в области головы. Убитая в августе должна была выйти замуж. Об этом 22 июля журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Тело будущей невесты было найдено накануне. Её обнаружили в квартире жилого дома в Колпачном переулке. По словам Ивановой, следствие полагает, что девушку избил её жених. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также убийство прокомментировал информированный источник в правоохранительных органах.

Сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека. Молодые люди действительно готовились к свадьбе. До этого пара долгое время жила вместе, — приводит РИА Новости слова источника.

Как ранее писал NEWS.ru, в одном из домов в Мытищах был найден труп молодой девушки. Она была без одежды. Погибшей оказалась 27-летняя уроженка Брянска по имени Ольга. В Московской области она занималась проституцией. Выяснилось, что девушка стала жертвой своего клиента.