https://static.news.ru/photo/965388f8-55ad-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В столице Ирака произошла серия терактов. В результате происшествия пострадали 17 человек. Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Сообщается, что с небольшой разницей во времени сработали устройства в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания. На сегодняшний день силовые структуры страны при поддержке шиитских формирований проводят операции по уничтожению террористического подполья.

NEWS.ru ранее сообщал, что правительство Албании выдало России гражданина РФ, который воевал на стороне ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом 22 февраля заявили сотрудники Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.