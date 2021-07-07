В авиакомпании отказались обсуждать причины крушения Ан-26

Обсуждение причин крушения самолёта Ан-26 преждевременно без выводов специалистов. Об этом заявил командир лётного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгений Лысенков. Его слова приводит ТАСС.

Говорить пока о причинах крушения самолёта преждевременно, они будут установлены в результате работы комиссии, — сказал он.

Лысенков отметил, что экипаж Ан-26 заходил на посадку в штатном режиме. Диспетчер о заходе на второй круг не докладывал.

Он также добавил, что самолёт был полностью укомплектован необходимым оборудованием. Нареканий к воздушному судну не было.

Aн-26, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна, перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых глава посёлка Палaна Ольга Мохирeва.

Обломки самолёта были обнаружены у берега — в 3,8 км от посёлка. По предварительным данным, экипаж и пассажиры погибли. К настоящему времени найдены тела девяти человек. На Камчатке объявлен трёхдневный траур.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает несколько версий катастрофы, в числе которых ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Для выяснения обстоятельств крушения сформирована правительственная комиссия, которую возглавляет министр транспорта Виталий Савельев.

Ранее специалист по безопасности полётов Александр Романов отметил, что Ан-26 — «очень неприхотливый» самолёт, который может совершить посадку на любую подготовленную площадку. Однако он очень шумный, поэтому экипаж сильно устаёт за время полёта. Кроме того, эти машины уже устарели и сегодня работают на пределе возможностей.