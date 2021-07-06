Российский пилот нелестно отозвался о состоянии самолётов Ан-26

Самолёты Ан-26, один из которых пропал на Камчатке, работают «на грани технических возможностей». Об этом Lenta.ru заявил специалист по безопасности полётов Александр Романов.

Экономия в авиации тоже превыше безопасности, поэтому насколько часто делают регламенты и ставят надёжные запчасти — я не могу сказать достоверно. Экипажи работают в сложных условиях — как я сказал, самолёт довольно устаревший и шумный, экипаж там очень устаёт, — цитирует его издание.

Романов отметил, что при этом самолёт может произвести посадку на любую подготовленную площадку и в этом отношении он «очень неприхотливый».

Он также рассказал, что Ан-26 — модификация военного самолёта, который применяется для перевозки десантников и военной техники. Первые машины были выпущены ещё в 1969 году.

Самолёт Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Пeтропавловск-Камчатский — Палaна и перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе глава администрации Палaны Ольга Мохирeва. По предварительным данным, все они погибли.

Обломки самолёта были обнаружены в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Также в ведомстве добавили, что спасательные работы затруднены из-за особенностей ландшафта.

СК России рассматривает несколько версий крушения лайнера. В их числе ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Возбуждено уголовное дело.