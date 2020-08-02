В Афганистане взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль

Мощный взрыв произошёл в воскресенье, 2 августа, в городе Джелалабаде, административном центре афганской провинции Нангархар.
Согласно данным местного телеканала Tolo News, террорист
Как уточняется, Министерство юстиции Афганистана уже подтвердило факт взрыва, однако пока не предоставило никакой информации о возможных жертвах инцидента.
Ранее NEWS.ru писал, что в Афганистане уничтожен глава разведки ответвления «Хорасан» запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» Ассадулла Оракзаи по прозвищу Мясник ИГ.
Операцию провели в провинции Нангархар на границе с Пакистаном.
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