В Афганистане взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль

https://static.news.ru/photo/a1315244-d4d5-11ea-807e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad/XinHua/Global Look Press

Мощный взрыв произошёл в воскресенье, 2 августа, в городе Джелалабаде, административном центре афганской провинции Нангархар.

Согласно данным местного телеканала Tolo News, террорист взорвал начинённый взрывчаткой автомобиль, стоявший недалеко от тюрьмы в четвёртом районе Джелалабада.

Как уточняется, Министерство юстиции Афганистана уже подтвердило факт взрыва, однако пока не предоставило никакой информации о возможных жертвах инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что в Афганистане уничтожен глава разведки ответвления «Хорасан» запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» Ассадулла Оракзаи по прозвищу Мясник ИГ.

Операцию провели в провинции Нангархар на границе с Пакистаном.