В аэропорту Домодедово задержали сообщившего о бомбе мужчину

https://static.news.ru/photo/7d437130-7220-11eb-9189-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полиция задержала в московском аэропорту Домодедово мужчину, который при досмотре заявил, что у него есть с собой взрывное устройство. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.
В аэропорту Домодедово при прохождении предполётного досмотра 32-летний житель Амурской области, зарегистрированный на рейс Москва — Екатеринбург, заявил, что у него бомба, — цитирует ТАСС источник в полиции.
Мужчину осмотрел кинолог с собакой, взрывного устройства у него не обнаружили. Полиция доставила задержанного в дежурную часть линейного управления МВД.
Как сообщал NEWS.ru, неизвестный мужчина заявил 16 февраля о том, что на территории Останкинской телебашни заложена бомба. Из башни были эвакуированы посетители и персонал, сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось.