В аэропорту Домодедово задержали сообщившего о бомбе мужчину

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Красногвардейский суд Санкт-Петербурга приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего полицейского Вадима Бойко более известного как «жемчужный прапорщик». Для экс-силовика это третий условный срок.

Он напал на помощника оперативного дежурного в дежурной части УМВД Красногвардейского района Санкт-Петербурга в сентябре 2020 года. Преступление Бойко совершил, когда был пьян. «Жемчужный прапорщик» ударил полицейского в лицо. Бывший...