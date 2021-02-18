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В аэропорту Домодедово задержали сообщившего о бомбе мужчину

22:19, 18 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала в московском аэропорту Домодедово мужчину, который при досмотре заявил, что у него есть с собой взрывное устройство. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

В аэропорту Домодедово при прохождении предполётного досмотра 32-летний житель Амурской области, зарегистрированный на рейс Москва — Екатеринбург, заявил, что у него бомба, цитирует ТАСС источник в полиции.

Мужчину осмотрел кинолог с собакой, взрывного устройства у него не обнаружили. Полиция доставила задержанного в дежурную часть линейного управления МВД.

Как сообщал NEWS.ru, неизвестный мужчина заявил 16 февраля о том, что на территории Останкинской телебашни заложена бомба. Из башни были эвакуированы посетители и персонал, сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось.

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