https://static.news.ru/photo/a5a37d10-5975-11ea-8893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция прикрыла деятельность авиамафии, которая действовала в международном аэропорту Домодедово.

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители выявили несколько коммерсантов, которые действовали в составе ОПГ. По версии следствия, Синкевич, Логунов, Черникова, Полилова, Степанова и Серёгина при таможенном оформлении товаров, привезённых из Италии, указывали в декларациях недостоверную информацию о производителях, стране происхождения, количестве и цене. Это позволяло им уйти от уплаты таможенных платежей в полном объёме. Сумма ущерба составила не менее 33 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году в Москве задержали группу контрабандистов, которая без уплаты таможенных пошлин ввезла в РФ несколько бизнес-джетов.