В Адыгее задержали планировавшего теракты в Волгограде мужчину

https://static.news.ru/photo/94721ffc-2025-11eb-b8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее выходца из Средней Азии по подозрению в причастности к террористической группировке «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ).

Задержанный мог быть связным у группы злоумышленников, планировавших совершить теракты в Волгограде, сообщает УФСБ по Адыгее.

Задержание произошло 14 октября. В доме подозреваемого в посёлке Яблоновском в ходе обысков обнаружили флаг террористической группировки, несколько мобильных телефонов и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о призыве к терроризму и об оправдании терроризма.

Российский суд признал «Катиба Таухид валь-Джихад» террористической организацией в июле 2019 года. Члены этой группировки организовали взрыв в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. В том теракте погибли 16 человек, включая самого террориста.

Как сообщал NEWS.ru, сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Казани. Задержаны пятеро её участников.