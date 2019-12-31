https://static.news.ru/photo/b412080e-2ca1-11ea-a2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержан зампрефекта ЮЗАО Москвы, устроивший в августе ДТП, в результате которого погибла женщина, а её муж серьёзно пострадал. Сообщается, что у чиновника много квартир, но на Новый год подозреваемого нашли в той, где живёт его жена.

В августе 2019 года, после празднования дня рождения Олег Федотов устроил аварию под Троицком. Он врезался в автомобиль, тот вылетел на встречную полосу, затем последовало ещё одно столкновение. В одной из машин находились муж и жена. Женщина погибла сразу, мужчина долго лечился, но до сих пор ходит на костылях, сообщил Telegram-канал HUE.

По информации канала, в ГИБДД пытались сделать пострадавшего виновным, «сделать пьяным», но экспертиза «всё опровергла».

А Федотов... Федотов смог бросить разбитую машину отца и сбежать. Свидетели видели, что он-то точно нетрезв, – пишет HUE.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший прокурор Владикавказа обвиняется в организации убийства.

