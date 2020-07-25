Ураган «Ханна» достиг Техаса

https://static.news.ru/photo/b5072412-ceca-11ea-a252-fa163e074e61_660.jpg Фото: AndyVermaut/twitter.com

Ураган «Ханна», первый в Атлантике в 2020 году, достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

Ураган оказался над сушей в районе барьерного острова Падре-Айленд, в 115 километрах к югу от города Корпус-Кристи, в 20 километрах к северу от порта Мэнсфилд. Этот район считается наименее заселённым в штате.

#ÃltimaHora | Con vientos mÃ¡ximos de 145 kilÃ³metros por hora, el huracÃ¡n 'Hanna' ha tocado tierra en Texas, informÃ³ el Centro Nacional de Huracanes en EUA pic.twitter.com/L12OPlSAQH — @ElPunto_Mex (@ElPunto_Mex) July 25, 2020

Данных о жертвах и разрушениях пока нет, но пользователи соцсетей публикуют фотографии подтоплений.

Как писал NEWS.ru ранее, компания American Electric Power сообщила о массовом отключении электроснабжения в Техасе. Причиной стал приближающийся ураган «Ханна». По данным организации, в городе Корпус-Кристи без света остались почти 4 тысячи потребителей, а в соседнем Мак-Аллене — около 1,6 тысячи.