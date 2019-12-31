https://static.news.ru/photo/7303ea72-2ca0-11ea-bae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: glazov_adm/vk.com

Один из шестерых пациентов Глазовского психоневрологического интерната в Удмуртии, пострадавших во время пожара, скончался в больнице.

Пожар произошёл 31 декабря в спальном корпусе интерната. Предполагается, что причиной его возникновения стало курение одного из пациентов в постели. Из здания были эвакуированы 462 пациента и 44 сотрудника учреждения, сообщается на сайте главы правительства республики.

По факту происшествия проводят проверки СКР и прокуратура. Местные власти приняли решение создать межведомственную рабочую группу во главе с вице-премьером Анатолием Строковым. Ей поручено проверить противопожарную защищённость социальных учреждений и провести профилактическую работу с персоналом диспансеров, больниц и других объектов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутской области загорелись два общежития лесозаготовительного предприятия. В результате в огне погибли два человека и ещё шестеро пострадали.