Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу

17:09, 02 апреля 2020
Умар Джабраилов Умар Джабраилов Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Бизнесмена Умара Джабраилова госпитализировали в московскую больницу с ранами на руках. Он находился в шоковом состоянии.

Джабраилова доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У него были порезаны руки, — сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

По сведениям Telegram-канала Mash, миллиардер сам порезал руки, находясь в одном из номеров гостиницы на Измайловском шоссе. Его увидел водитель и вызвал скорую помощь.

Как писал NEWS.ru, российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак. Он разместил их фотографию в Instagram. По его словам, у них был головокружительный роман.

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