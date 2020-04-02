Умар Джабраилов попал в больницу

https://static.news.ru/photo/2e18c4a6-74ed-11ea-aa7a-fa163e074e61_660.jpg Умар Джабраилов Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Бизнесмена Умара Джабраилова госпитализировали в московскую больницу с ранами на руках. Он находился в шоковом состоянии.

Джабраилова доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У него были порезаны руки, — сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

По сведениям Telegram-канала Mash, миллиардер сам порезал руки, находясь в одном из номеров гостиницы на Измайловском шоссе. Его увидел водитель и вызвал скорую помощь.

Как писал NEWS.ru, российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак. Он разместил их фотографию в Instagram. По его словам, у них был головокружительный роман.