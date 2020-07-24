Украинец держал рабов и сдавал их в аренду фермерам под Херсоном

https://static.news.ru/photo/04983bc2-cdce-11ea-862f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche / Godong/Global Look Press

В Херсонской области Украины обнаружили настоящего рабовладельца. Мужчина незаконно удерживал 13 человек. Он сдавал их в аренду местным фермерам. Людям приходилось работать на полях по 15 часов в сутки. Полицейские вышли на преступника по наводке двух сбежавших «пленников».

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, в «трудовом лагере» находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Они приехали из центральных и западных областей страны на работы.

Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищённых категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжёлому труду, — добавили в полиции.

Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих «пленников» в аренду местным фермерам. Людям приходилось трудиться на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях. Деньги за работу «наниматель» обещал выплатить в конце летнего сезона.

Полицейские возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» (ст. 146 УКУ) и «Торговля людьми» (ст. 149 УКУ). Продолжаются следственные действия.

Это не первый подобный случай на Украине. Так, в Харьковской области семья фермеров держала девять рабов, а в Киеве сейчас идёт суд над бандой, которая держала под Одессой сотню рабов.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший начальник женской колонии из Мордовии предстанет перед судом по обвинению в превышении служебных полномочий. Мужчине инкриминируют чрезмерную ретивость по отношению к заключённым.