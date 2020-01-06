https://static.news.ru/photo/5033c808-320b-11ea-b347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Red Crescent Society

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Киев направил ходатайства об участии в расследовании авиакатастрофы в Иране компании «Международные авиалинии Украины».

Высказывание любых версий до официального выяснения причин Гончарук назвал манипуляциями и попросил не распространять слухи.

Расследование будет, конечно, проводиться многими группами. Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства. И мы уже подали необходимые ходатайства для того, чтобы быть приобщёнными к этому расследованию на территории Ирана, — сказал Гончарук на брифинге в Киеве.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев сформировал группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения.

Как писал NEWS.ru, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что двое пассажиров не сели в разбившийся самолёт.