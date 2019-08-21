https://static.news.ru/photo/d77f45f0-c41d-11e9-86cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жителя Саранска Дмитрия Иванова, который угрожал выбросить с третьего этажа новорождённую дочь, арестовали на два месяца. Решение принял городской Октябрьский суд.

37-летний Иванов заключён под стражу до 18 октября 2019 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину подозревают в покушении на убийство дочери, а также обвиняют в нападении на сотрудника полиции, который залез в квартиру через балкон, чтобы спасти ребёнка.

Государственный обвинитель в суде ходатайствовал о заключении под стражу. За совершённые преступления мужчине грозит более 20 лет лишения свободы. Иванов уже был судим 13 раз, последний раз — в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он вышел на свободу в 2017 году.

На допросе Иванов ответил, что почти ничего не помнит, а жонглировал ребёнком на высоте третьего этажа, чтобы «побесить свою сожительницу», информируют « Известия Мордовии ».

Инцидент случился 19 августа. Неадекватный мужчина сначала выбросил в окно бытовую технику, а после грозил выкинуть новорождённую дочку, взяв ребёнка за ноги и свесив его из окна третьего этажа. Прибывший по вызову участковый уполномоченный полиции ОП № 1 УМВД лейтенант полиции Василий Мартынов пробрался в квартиру по карнизу с соседнего балкона и выхватил ребёнка из рук пьяного отца, видео захвата опубликовал News.ru.