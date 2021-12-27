Угроза взрыва: в Москве на Киевском шоссе загорелся бензовоз

В Москве на 37-м километре Киевского шоссе загорелся бензовоз, который перевозил пропан-бутан. Автоцистерна находится рядом со съездом на Боровское шоссе. Подобраться к ней близко не могут из-за угрозы взрыва, пишет Mash.

Уточняется , что движение как по направлению как в центр, так и из центра перекрыто. К месту пожара уже выехал бронещит, а само транспортное средство пытаются охладить водой и пеной. По предварительным данным, внутри цистерны находятся семь кубометров топлива.

Другие подробности инцидента не уточняются. О пострадавших также ничего не сообщается.

Стоит отметить, что это уже третье возгорание за 27 декабря. Так, в детском саду в подмосковном Раменском также произошёл пожар. Возгоранию был присвоен ранг повышенной сложности. Кроме того, в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) также произошёл пожар. Очевидцы сообщили, что из окон валил дым.