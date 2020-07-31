Дело об убийстве возбудили после обнаружения четырёх тел на турбазе Алтая

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе Алтая. Оно будет расследоваться по статье «Убийство».

Предварительно установлено, что семья из четырёх человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из города Барнаула. Следователи устанавливают причину смерти погибших. Расследование продолжается, — отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты регионального СК, полицейские и прокурор региона.

Трагедия произошла на турбазе «Глобус» возле озера Ая. Тела четырёх человек нашли в номере. Скончавшимися, по предварительной информации, являются двое мужчин, женщина и десятилетняя девочка. Выяснилось, что покойные проживали на турбазе несколько дней.

В последнее время из номера, где обнаружили трупы, никто не выходил. Гости не реагировали на звонки. Сотрудники турбазы считали, что граждане просто хотели отдохнуть. Когда пришло время выселения, персоналу не открыли дверь. Обеспокоенные окружающие самостоятельно вскрыли помещение и увидели четыре тела.

По данным силовиков, причиной смерти отдыхающих могло быть отравление, писал NEWS.ru.