Уголовное дело возбудили после поджога во второй «Ленте» в Томске

Уголовное дело возбуждено после субботнего пожара в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске, говорится в сообщении на сайте «МВД медиа». Подозреваемый в поджоге задержан.

Следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ, — говорится в сообщении.

Задержан местный житель Денис Захаров, который специально приехал в гипермаркет, чтобы устроить поджог. Для этого он взял в том же магазине на полке горючую жидкость и зажигалку и пошел в отдел пиротехники. Пожар успел распространиться лишь на 20 квадратных метров. Жена Захарова говорила, что у него есть проблемы с психикой.

Как сообщалось ранее, в Томске загорелся торговый центр «Лента» на улице Пушкина. Пожаром охватило отдел с пиротехникой. Из здания было эвакуировано около 650 человек. Это уже второй пожар в торговой сети на этой неделе. Пожар возник в магазине на улице Пушкина.

21 декабря произошёл пожар в «Ленте» на улице Елизарова в Томске. На тушение ушло семь часов, к ликвидации привлекались сотрудники МЧС, спецтехника и пожарный поезд. Огонь распространился на всё здание, в результате обрушилась кровля. Всех посетителей и сотрудников успели эвакуировать.

Обвиняемый в поджоге сотрудник гипермаркета состоит на учёте у психиатра, он уже был судим за кражу и угон. Как заявила мать мужчины, причиной его действий мог стать нервный срыв. Задержанный признался, что после поджога магазина спокойно ушёл домой, несмотря на всеобщую панику.