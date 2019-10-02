https://static.news.ru/photo/e21060ba-9e9a-11e9-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Житель города Белгорода, зарезавший родного отца и пытавшийся напасть на свою мать, был застрелен полицейским из служебного оружия.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место трагедии после поступившего от соседей убитого звонка. Они заявили, что в одной из квартир кто-то «хулиганит».

Попав внутрь, полицейские увидели труп пожилого мужчины. В соседней комнате находился сын зарезанного. Мужчина вёл себя крайне неадекватно. В его руках было два больших ножа.

На неоднократные законные требования сотрудника патрульно-постовой службы прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, вёл себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя, — сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Полицейский применил оружие в соответствии с законом «О полиции» с целью отразить вооружённое нападение. Мужчина скончался на месте.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Как писал News.ru, житель Калининграда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своего приятеля после застолья. По версии следствия, мужчина ударил знакомого ножом в шею, потому что тот громко разговаривал во сне.