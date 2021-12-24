У больной раком актрисы Светланы Крючковой парализовало половину лица

У больной раком советской и российской актрисы Светланы Крючковой парализовало половину лица. Об этом артистка сообщила в беседе с KP.RU. Осложнение возникло после тяжело перенесённого коронавируса. Из-за состояния здоровья она вынуждена отказываться от предложений по работе.
Крючкова
Сегодня мне хорошо, а завтра — нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают, — отметила артистка.
Как сообщалось, в 2015 году у Светланы Крючковой диагностировали рак лёгких четвёртой стадии. Болезнь была обнаружена уже поздно. Она проходила курс лечения в Германии.
Ранее Крючкова пожаловалась на одиночество на склоне лет. Внуки и дети живут вдали от актрисы, компанию ей составляет только кот. Она рассказала, что до смертного часа дойти вдвоём с мужем у неё не получилось, теперь она с завистью смотрит, как ходят вместе пожилые пары.