У больной раком актрисы Светланы Крючковой парализовало половину лица

У больной раком советской и российской актрисы Светланы Крючковой парализовало половину лица. Об этом артистка сообщила в беседе с KP.RU. Осложнение возникло после тяжело перенесённого коронавируса. Из-за состояния здоровья она вынуждена отказываться от предложений по работе.

Крючкова рассказала , что прошедший год выдался для неё очень тяжёлым. Она долго восстанавливалась после коронавируса, у неё появились депрессия и бессонница. Однако, по её словам, преодолеть всё это ей помогло чувство юмора. Актриса также поблагодарила врачей за помощь своих близких и врачей из военно-медицинской академии.

Сегодня мне хорошо, а завтра — нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают, — отметила артистка.

Как сообщалось, в 2015 году у Светланы Крючковой диагностировали рак лёгких четвёртой стадии. Болезнь была обнаружена уже поздно. Она проходила курс лечения в Германии.

Ранее Крючкова пожаловалась на одиночество на склоне лет. Внуки и дети живут вдали от актрисы, компанию ей составляет только кот. Она рассказала, что до смертного часа дойти вдвоём с мужем у неё не получилось, теперь она с завистью смотрит, как ходят вместе пожилые пары.