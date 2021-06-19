Светлана Крючкова рассказала, как живёт в одиночестве

https://static.news.ru/photo/66600686-d15c-11eb-b420-96000091f725_660.jpg Светлана Крючкова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Светлана Крючкова пожаловалась на одиночество на склоне лет. Внуки и дети живут вдали от актрисы, компанию ей составляет только кот, рассказала сама артистка в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

Старший сын Крючковой живёт во Франции, младший собирается обзавестись семьёй. Актриса пожаловалась, что ей страшно остаться одной.

До смертного часа дойти вдвоём с мужем у меня не получилось. Поэтому с такой завистью смотрю, как старик со старушкой идут по аллее, так трогательно, — поделилась эмоциями Крючкова.

Единственным спутником актрисы остаётся кот, который помог справиться хозяйке со смертельной болезнью. Именно домашний питомец помог ей в своё время распознать онкологию и начать лечение. Крючкова уверена, что только ему она обязана жизнью.

Актриса вспоминает, как у неё начались сильные боли, она стала ходить по врачам. Доктора ничего не находили.

И тут кот стал залезать на моё больное место. В итоге у меня была опухоль — 14,5 сантиметра, четвёртая стадия, — рассказала звезда «Большой перемены».

Очаг заболевания был обнаружен у актрисы в 2015 году, её прооперировали, сейчас Крючкова проходит курсы химиотерапии, которые помогают ей остаться в ремиссии.

Как сообщалось ранее, актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Светлану Крючкову в октябре прошлого года госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.