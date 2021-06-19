Светлана Крючкова рассказала, как живёт в одиночестве

Светлана Крючкова пожаловалась на одиночество на склоне лет. Внуки и дети живут вдали от актрисы, компанию ей составляет только кот, рассказала сама артистка в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».
Старший сын Крючковой
До смертного часа дойти вдвоём с мужем у меня не получилось. Поэтому с такой завистью смотрю, как старик со старушкой идут по аллее, так трогательно, — поделилась эмоциями Крючкова.
Единственным спутником актрисы остаётся кот, который помог справиться хозяйке со смертельной болезнью. Именно домашний питомец помог ей в своё время распознать онкологию и начать лечение. Крючкова уверена, что только ему она обязана жизнью.
Актриса вспоминает, как у неё начались сильные боли, она стала ходить по врачам. Доктора ничего не находили.
И тут кот стал залезать на моё больное место. В итоге у меня была опухоль — 14,5 сантиметра, четвёртая стадия, — рассказала звезда «Большой перемены».
Очаг заболевания был обнаружен у актрисы в 2015 году, её прооперировали, сейчас Крючкова проходит курсы химиотерапии, которые помогают ей остаться в ремиссии.
Как сообщалось ранее, актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Светлану Крючкову в октябре прошлого года госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.