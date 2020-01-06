https://static.news.ru/photo/84fc37a6-31f6-11ea-a92d-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В квартиру безработной жительницы Москвы на проспекте Маршала Жукова проник неизвестный и украл у женщины деньги и драгоценности. Общая сумма ущерба превышает 7 млн рублей.

Об этом журналистам в среду, 8 января, сообщили представители пресс-службы столичного главка МВД.

Неработающая москвичка обратилась в полицию, заявив, что злоумышленник пробрался к ней в квартиру и украл деньги и драгоценности. По имеющейся информации, преступление было совершено в период с 26 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.

Грабитель попал в квартиру, подобрав ключи от входной двери. Он похитил 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые ювелирные изделия. Кроме того, женщина заявила о пропаже документов и ключей от машины.

Материальный ущерб составил около 7 миллионов 170 тысяч рублей. Следователем возбуждено уголовное дело, — приводит РИА Новости сообщение от пресс-службы МВД.

Как ранее писал NEWS.ru, преступник проник в квартиру работницы здравоохранения на востоке столицы и вынес оттуда драгоценности и наличные деньги.

При этом способ, которым злоумышленнику удалось забраться в квартиру на Новокосинской, не установлен. Помимо ювелирных изделий, он вынес из дома 95 тысяч рублей наличными, таким образом, ущерб составил около 1 млн 595 тысяч рублей.