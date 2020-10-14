Тёща убитого рэпера Картрайта притворилась мёртвой перед задержанием

https://static.news.ru/photo/b63a9088-0e28-11eb-8b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Энди Картрайт/vk.com

В Санкт-Петербурге силовики задержали тёщу расчленённого рэпера Энди Катрайта (настоящее имя Александр Юшко). Она находилась в квартире в момент убийства музыканта. Когда в квартиру женщины пришли следователи, она притворилась мёртвой.

Как рассказал Life источник, силовики были вынуждены вызвать упавшей «без чувств» женщине скорую, а только потом задержали. По версии следствия, тёща рэпера осталась в квартире в момент расчленения музыканта. Женщину подозревают в соучастии в преступлении.

Информацию об обысках в квартире матери Марины Кохал (жены рэпера) подтвердили адвокат семьи Ирина Скрут, а также в пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу. Юрист считает, что правоохранители ищут недостающие останки рэпера. По неподтверждённой информации, до сих пор не найден желудок музыканта. Экспертиза этого органа может внести ясность в запутанное дело, сообщает KP.ru.

Как писал NEWS.ru, расчленённое тело Картрайта было найдено в одной из квартир на Невском проспекте в конце июля. Части тела мужчины лежали в пакетах в холодильнике. Супруга Картрайта объяснила, что её муж якобы умер от передозировки наркотиками. Чтобы никто не знал о такой бесславной кончине женщина решила придумать версию об его исчезновении и расчленила тело.

Следователи подозревают Марину Кохал в убийстве мужа. Рэпер мог быть отправлен. В его крови не было обнаружено следов наркотиков. Причина смерти музыканта пока не установлена. Его останки находятся в плохом состоянии.