Девять человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Девять человек, из которых трое — дети, пострадали в ДТП в Удмуртии. Участниками массовой аварии стали два грузовика и два легковых автомобиля, передаёт РИА Новости.

ДТП случилось в Можгинском районе Удмуртии, на 70-м километре ФАД М-7 «Волга». Подробности аварии не сообщаются, однако известно, что семеро пострадавших из девяти были госпитализированы. Среди них оказались двое детей.

На месте происшествия в настоящий момент работают экстренные службы и правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что десять автомобилей столкнулись минувшей ночью на Каширском шоссе в Москве. Девять автомобилей стояли на двух полосах на светофоре, когда в них врезался BMW. Два человека пострадали в результате аварии.