Три фигуранта дела об отравлении алкоголем на Урале стали обвиняемыми

Трём фигурантам уголовного дела о сбыте суррогатного алкоголя в Свердловской области предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление пресс-службы Чкаловского районного суда Екатеринбурга. По последним данным, жертвами отравления стали 26 человек.

Рассмотрение материалов об избрании меры пресечения в отношении Надира Мамедова и Армена Аветисяна, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, состоится в 14:30 и в 16:00 (12:30 и 14:00 мск) соответственно. Также в суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Айвазова Анара, также обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, - говорится в сообщении.

Двое фигурантов дела о сбыте контрафактного алкоголя Надир Мамедов и Армен Аветисян были задержаны в тот же день, когда появилась информация об отравлении и гибели людей. Позднее стало известно о задержании ещё двоих подозреваемых, которые поставляли им алкоголь.

Статья 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По данным координатора проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по региону Дмитрия Чукреева, общее количество людей, которые умерли от отравления метанолом, по предварительной информации, составило 26.

Ранее стало известно, что оперативники изъяли более 10 тонн суррогатного алкоголя в Екатеринбурге после массового отравления.