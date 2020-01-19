https://static.news.ru/photo/659ae1e0-3a49-11ea-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Три девочки по 12 и 14 лет пропали по дороге в школу в Берёзовском Свердловской области. Маргарита Дубаева, Аэлима Султанова и Александра Дубаева в восемь утра пошли в школу, но там их никто не видел.

Известно, что с собой у школьниц есть документы. И раньше они никогда не убегали из дома, сообщает E1.ru. Живут девочки в благополучных семьях. Сейчас их ищут волонтёры, которые собрались на поиски в 01.00.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пропавшая в среду, 15 января, 10-летняя девочка найдена живой в городе Карасук Новосибирской области. Её обнаружили в подвале одного из общежитий без сознания.