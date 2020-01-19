Три девочки по 12 и 14 лет пропали по дороге в школу в Берёзовском Свердловской области. Маргарита Дубаева, Аэлима Султанова и Александра Дубаева в восемь утра пошли в школу, но там их никто не видел.
Известно, что с собой у школьниц есть документы. И раньше они никогда не убегали из дома,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пропавшая в среду, 15 января, 10-летняя девочка найдена живой в городе Карасук Новосибирской области. Её обнаружили в подвале одного из общежитий без сознания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен