Три человека стали жертвами ДТП на МКАД

https://static.news.ru/photo/990218a4-d3ec-11ea-ad55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли в результате столкновения на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) легковой машины с уборочной техникой.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, ещё три человека погибли в ДТП в Алтайском крае, где столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Ранее NEWS.ru писал, что в России ДТП фиксируются каждые пять секунд. В МЧС считают, что большинства из них можно было бы избежать при условии соблюдения водителями ПДД. Чаще всего аварии случаются из-за превышения скорости и управления автомобилем в нетрезвом состоянии.