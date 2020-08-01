Три человека стали жертвами ДТП на МКАД

Три человека погибли в результате столкновения на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) легковой машины с уборочной техникой.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются,
По его данным, ещё три человека погибли в ДТП в Алтайском крае, где столкнулись легковой и грузовой автомобили.
Ранее NEWS.ru писал, что в России ДТП фиксируются каждые пять секунд. В МЧС считают, что большинства из них можно было бы избежать при условии соблюдения водителями ПДД. Чаще всего аварии случаются из-за превышения скорости и управления автомобилем в нетрезвом состоянии.
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