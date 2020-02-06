https://static.news.ru/photo/8eea4dca-4871-11ea-9e45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Suhui/XinHua/Global LookPress

Не менее трёх человек погибли в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле, а 179 получили различные ранения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения Фахреттин Коджа.

К сожалению, трое наших граждан погибли. Ещё 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации, — процитировали главу здравоохранения Турции в ТАСС.

Уточняется, что на борту находились 183 человека, из них шесть человек члены экипажа.

Самолёт Boeing 737-800 был вынужден 5 февраля совершить жёсткую посадку. После приземления он загорелся и развалился на несколько частей.

Известно, что граждан России на борту самолёта не было.

Ранее NEWS.ru сообщал обо одном погибшем и 157 пострадавших после экстренной посадки самолёта.