Не менее трёх человек погибли в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле, а 179 получили различные ранения. Об этом
К сожалению, трое наших граждан погибли. Ещё 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации, — процитировали главу здравоохранения Турции в ТАСС.
Уточняется, что на борту находились 183 человека, из них шесть человек члены экипажа.
Самолёт Boeing 737-800 был вынужден 5 февраля совершить жёсткую посадку. После приземления он загорелся и развалился на несколько частей.
Известно, что граждан России на борту самолёта не было.
Ранее NEWS.ru сообщал обо одном погибшем и 157 пострадавших после экстренной посадки самолёта.
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