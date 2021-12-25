Три человека погибли при пожаре в Саратовской области

Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в частном доме в Саратовской области. Об этом сообщили в СК России по региону.

Инцидент произошёл 26 декабря в ночное время в селе Александров Гай. Загорелся частный дом, в котором проживала семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей.

В результате пожара погибли двое взрослых и десятилетняя девочка.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани, где лечатся пациенты с коронавирусом, погибли два человека.

В августе пожар произошёл в терапевтическом отделении клинической больницы № 3 в Ярославле. Возгорание началось с одной из палат. В областном главке МЧС подтвердили, что вероятная причина — электротехническая. Во время пожара погиб один человек, но его смерть не связывают с возгоранием. Как сообщалось, пациент умер от коронавируса.