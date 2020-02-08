Торнадо из фруктовых летучих мышей вторгся в город Ингам, штат Квинсленд, Австралия. Об этом
Местные власти говорят, что пытаются «убедить» летучих мышей вернуться в их среду обитания, — сообщает портал.
Отмечается, что летучих мышей в городе сейчас больше, чем местных жителей. Очевидцы говорят о сотни тысяч мышей. Животные вызвали хаос в городе — жители жалуются на шум, грязь и запах.
— Juan (@eris_28)
#Ingham, en el norte de #Queensland, Australia, un colosal 'tornado de #murciÃ©lagos' se ha vuelto tan intenso que la ambulancia aÃ©rea del hospital local quedÃ³ en tierra. pic.twitter.com/yaw2V8EuyE February 8, 2020
Однако летучие мыши защищены законом страны. Их нельзя атаковать.
В социальных сетях пользователи публикуют видео, как тысячи мышей кружат по городу, словно торнадо.
La extraÃ±a invasiÃ³n de MurciÃ©lagos supera la cantidad de habitantes en Ingham, Queensland,— David de Zabedrosky (@deZabedrosky)
#Australia. (Enero y Febrero 2020). #Bats #Bat #Strange #Phenomenon #zabedrosky #Nature #Birds #Pajaros pic.twitter.com/9kN8xfgdXc February 7, 2020
Как писал NEWS.ru ранее, сиднейские лейкопаутинные пауки проявили активность в Австралии. Из-за засухи и пожаров, у пауков сместилось понятие о сезонах. Биологи напомнили о том, что представители этого вида опасны для человека.
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