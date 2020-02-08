https://static.news.ru/photo/5af39394-4a0d-11ea-9145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/imageBROKER.com/GlobalLookPress

Торнадо из фруктовых летучих мышей вторгся в город Ингам, штат Квинсленд, Австралия. Об этом сообщил портал BBC.com.

Местные власти говорят, что пытаются «убедить» летучих мышей вернуться в их среду обитания, — сообщает портал.

Отмечается, что летучих мышей в городе сейчас больше, чем местных жителей. Очевидцы говорят о сотни тысяч мышей. Животные вызвали хаос в городе — жители жалуются на шум, грязь и запах.

#Ingham , en el norte de #Queensland , Australia, un colosal 'tornado de #murciÃ©lagos ' se ha vuelto tan intenso que la ambulancia aÃ©rea del hospital local quedÃ³ en tierra. pic.twitter.com/yaw2V8EuyE — Juan (@eris_28) February 8, 2020

Однако летучие мыши защищены законом страны. Их нельзя атаковать.

В социальных сетях пользователи публикуют видео, как тысячи мышей кружат по городу, словно торнадо.

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