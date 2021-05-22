Торговый центр эвакуировали в Москве из-за задымления

Более тысячи человек эвакуировали из торгового центра на юге Москвы из-за задымления в детской комнате, сообщает ТАСС со ссылкой представителя в экстренных службах.
В детской комнате торгового центра в микрорайоне Северное Чертаново произошло возгорание, которое привело к задымлению, —
сказалсобеседник агентства.
Из здания ТЦ вывели всех посетителей и персонал. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание в настоящее время ликвидировано, его причины выясняются.
Ранее сообщалось, что в МГУ на Воробьёвых горах произошло задымление. Сотрудников и студентов эвакуировали из здания. По некоторым данным, дым шёл из вентиляционной шахты.