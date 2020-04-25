Высокопоставленного сотрудника Минобороны жестоко избили в Новой Москве

Начальника одного из отделов Минобороны ограбили в Новой Москве. ЧП произошло в посёлке Десёновское. 67-летнего военного били молотком, чтобы узнать, где он хранит деньги и драгоценности.
Как
Когда грабители пригрозили причинить боль его супруге, мужчина сдался и всё рассказал, — сообщил источник в полиции.
Преступники вынесли наличные, часы и 2 килограмма коллекционных серебряных монет. В ту же ночь недалеко от Десёновского было ограблено ещё несколько домов.
Ранее, как писал NEWS.ru, таксист избил пассажирку в Москве за невозможность проверки QR-кода. Водитель вытолкнул клиентку из машины, а затем ударил, когда она попыталась вновь сесть в салон. По словам пассажирки, водитель отказался её везти из-за проблемы с пропуском.
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