Высокопоставленного сотрудника Минобороны жестоко избили в Новой Москве

https://static.news.ru/photo/f8ed6990-86e8-11ea-846e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальника одного из отделов Минобороны ограбили в Новой Москве. ЧП произошло в посёлке Десёновское. 67-летнего военного били молотком, чтобы узнать, где он хранит деньги и драгоценности.

Как сообщает Lenta.ru, всё произошло около четырёх часов утра 25 апреля. Военный проснулся от шума. Возле входной двери в дом его ожидали трое злоумышленников с чёрными медицинскими масками на лицах. Они связали мужчину и его супругу.

Когда грабители пригрозили причинить боль его супруге, мужчина сдался и всё рассказал, — сообщил источник в полиции.

Преступники вынесли наличные, часы и 2 килограмма коллекционных серебряных монет. В ту же ночь недалеко от Десёновского было ограблено ещё несколько домов.

Ранее, как писал NEWS.ru, таксист избил пассажирку в Москве за невозможность проверки QR-кода. Водитель вытолкнул клиентку из машины, а затем ударил, когда она попыталась вновь сесть в салон. По словам пассажирки, водитель отказался её везти из-за проблемы с пропуском.