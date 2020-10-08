Топ-менеджера банка «Траст» Хабарова заподозрили в хищениях

https://static.news.ru/photo/64e3907c-098c-11eb-b8f2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Хабаров Фото: vk.com/mikhailkhabarov

Первый заместитель президента — председателя правления, главный исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров находится на допросе в Следственном комитете по делу о хищении

По словам адвоката Владимира Слащева, топ-менеджер не задержан, идёт допрос. Защитник добавил, что 8 октября у Хабарова прошли обыски в рамках уголовного дела, возбуждённого по заявлению бывшего партнёра по компании «Деловые линии» Александра Богатикова, который сообщил, что исполнительный директор «Траста» в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 900 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Адвокат подчеркнул, что до возбуждения дела Хабаров не был опрошен, а обыски проходили без санкции суда.

Данные факты могут свидетельствовать о заказном характере уголовного дела, целью которого является оказать давление на Михаила Хабарова при разрешении обычного хозяйственного спора между субъектами, — рассказал «Интерфаксу» Слащев.

В пресс-службе «Траста» изданию заявили, что руководство банка «считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье». Также в финансово-кредитной организации задались вопросом, почему «преследование Хабарова началось после его победы в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA)».

В «Трасте» пояснили, что в марте 2018 года Хабаров подал в LCIA иск о причинении ущерба в связи с невозможностью исполнения опционного соглашения на покупку 30% акций «Деловых линий», заключённого между ним и Богатиковым в 2015 году.

В феврале 2020 года трибунал суда выпустил решение, по которому обязал Богатикова выплатить причинённый ущерб в сумме $58 млн и которое в настоящее время приводится в исполнение на территории России. В рамках исполнения решения были арестованы активы Богатикова на Кипре и в Испании, добавили в банке.

В октябре 2019 года Хабаров подал второй иск в LCIA по сервисному соглашению, которое они заключили с Богатиковым в том же 2015 году и которое предусматривало ежегодное вознаграждение за услуги, оказываемые «Деловым линиям» по повышению капитализации компании. Сумма претензий по нему составляет $25 млн.

Ранее банки «Траст» и «ФК Открытие» обратились в суд с исками на сотни миллионов долларов к экс-совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву, который проживает в Нью-Йорке. Иск подан на имя Вадима Вольфсона — под таким именем зарегистрирован Беляев в США. Истцы полагают, что бизнесмен вывел денежные средства из банка с помощью десятка офшорных компаний. Такая схема использовалась, чтобы спрятать происхождение выведенных средств.

В пресс-службе «Открытия» заявили, что банки сделают всё возможное для возвращения средств, незаконно выведенных прежними собственниками. Представители «Траста» подтвердили подачу иска. В нём указаны финансовые цепочки на общую сумму 116 млрд рублей, которые были проведены в период с 2016 по 2017 год.

В самой крупной схеме вывода денег был задействован кредит на 39 млрд рублей. «Траст» выдал его на покупку ценных бумаг компании Otkritie Capital. Денежные средства прошли 83 транзакции, после чего 22 млрд рублей оказались на счетах компании Atesolia, принадлежащей Беляеву, утверждают истцы. По их словам, бизнесмен был в курсе операций, о чём свидетельствует электронная переписка, писал NEWS.ru.